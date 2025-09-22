Konami fragt, welchem Metal Gear sie als nächstes eine Remake-Behandlung verpassen sollen

HQ

Nachdem sowohl Metal Gear als auch Konami ein Jahrzehnt lang praktisch von der Spielewelt verschwunden waren, feierte die Serie letzten Monat mit dem aufwendigen Remake Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ein großartiges Comeback. Ein Geniestreich, der schnell zu Millionen von Verkäufen führte - und Konamis Appetit deutlich geweckt hat.

Jetzt hat Metal Gear Network (danke, Insider Gaming) berichtet, dass Konami eine Umfrage auf der Tokyo Game Show veröffentlicht hat, in der gefragt wurde, was wir von den Aktionen des Unternehmens rund um die Veröffentlichung des Snake Eater-Remakes halten... und fragt auch : "Bitte wählen Sie alle folgenden Titel der Metal Gear-Serie aus, die Sie gerne neu aufgelegt sehen würden" - komplett mit einer ganzen Liste von Snakes Klassikern:



Metal Gear



Metal Gear 2 Solid Snake



Metal Gear Solid



Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty



Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots



Metal Gear Solid: Peace Walker



Metal Gear Solid V: Ground Zeroes



Metal Gear Solid: V The Phantom Pain



Andere (mit einem leeren Feld für Text)



Kurz gesagt, sie scheinen wirklich daran interessiert zu sein, mehr davon zu liefern, und es scheint wahrscheinlich, dass wir in ein paar Jahren in der Lage sein werden, ein weiteres schickes Remake in Hideo Kojimas geliebter Serie zu genießen.