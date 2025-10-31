Konami feiert neue Verkaufsmeilensteine von Metal Gear und Silent Hill und verpflichtet sich zum Einsatz "neuer Technologien" wie KI

HQ

Die aktualisierte Principal Business-Seite von Konami hat uns einige interessante Einblicke in die Verkaufszahlen des Publishers der letzten Monate gegeben. Wir können jetzt sehen, dass die führenden Einzelspieler-Franchises des Unternehmens wie Metal Gear und Silent Hill in Bezug auf die Verkäufe große Sprünge nach vorne gemacht haben.

Laut der Principal Business-Seite auf der Konami-Website ist die Metal Gear-Serie auf 65,1 Millionen verkaufte Einheiten gestiegen, was einem Anstieg von 1,8 Millionen Einheiten seit Ende Juni entspricht. Silent Hill liegt nun bei 13 Millionen verkauften Einheiten, was ebenfalls einem Anstieg von 1,3 Millionen seit Juni entspricht.

Dies könnte jedoch nicht der größte Erfolg von Konami sein, denn im Abschnitt "Handyspiele" auf der Seite sehen wir, dass Yu-Gi-Oh! Master Duel hat jetzt insgesamt 90 Millionen Downloads, 10 Millionen mehr als im März. Auch eFootball verzeichnet beachtliche Zahlen: Allein 900 Millionen kumulative Downloads (Stand Ende September).

Wenn es darum geht, in die Zukunft zu blicken, sagt Konami nicht nein zu allem, was als neue Technologie angesehen werden könnte. "Wir werden uns weiterhin den Herausforderungen der neuesten Innovationen stellen, indem wir neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Mobilfunk der fünften und sechsten Generation (5G/6G), Virtual und Augmented Reality (VR/AR, ) nicht-fungible Token (NFTs) und das Metaverse", heißt es in einer Erklärung auf seiner Website.

Der Einsatz von KI mag in der Gaming-Branche noch umstritten sein, aber viele Unternehmen fragen sich, wie und ob diese neue Technologie dazu beitragen kann, Entwicklungsprozesse zu verbessern oder zu beschleunigen. Wir müssen sehen, ob Konamis Fokus auf neue Technologien in irgendeiner Weise mit einem Publisher kollidiert, der offensichtlich immer noch Erfolg in alten Franchises wie Metal Gear, Silent Hill und Yu-Gi-Oh!