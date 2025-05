Konami enthüllt Fall von "unangemessenem Verhalten" beim letzten eFootball Turnier

HQ

Es scheint, als ob ein kürzliches eFootball Turnier überhaupt nicht wie geplant verlaufen ist. Konami hat den offiziellen Social-Media-Kanal des Sporttitels genutzt, um seine Fans darüber zu informieren, dass ein Vorfall stattgefunden hat, bei dem sich ein Teilnehmer "unangemessen" verhalten hat.

Die genaue Art des Vorfalls wurde nicht näher erläutert, noch wurde die Identität der beteiligten Person erwähnt oder das Ereignis, bei dem es sich ereignet hat, erwähnt. Wir wissen jedoch, dass die letzte Runde von Club Finals Anfang dieses Monats stattfand, mit den Ereignissen AC Milan und Inter Milan am 14. und 16. Mai.

Konami erklärt: "Wir haben festgestellt, dass ein Teilnehmer unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt hat. Wir verlangen, dass alle Personen, die an den von unserem Unternehmen veranstalteten Wettbewerben teilnehmen, fair spielen. Keine Form von unangemessenem Verhalten wird in irgendeiner Weise toleriert. Für den Fall, dass ein solches Fehlverhalten entdeckt wird, werden strenge Maßnahmen durchgesetzt."

Es wird auch darauf hingewiesen, dass "wir weiterhin alle Anstrengungen unternehmen werden, um die Wettbewerbe so zu organisieren, dass alle Teilnehmer in aller Ruhe teilnehmen können. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit in dieser Hinsicht."

Was die nächsten Schritte für den kompetitiven eFootball betrifft, so wird der World Finals im Juli stattfinden, bei dem die besten Spieler der jeweiligen Vereine (einschließlich Manchester United, Arsenal FC, Inter Milan, AC Milan, Bayern Munich und FC Barcelona ) um Trophäen und Preisgelder kämpfen werden.