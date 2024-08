Konami deutet an, dass Metal Gear Solid 4 ein Comeback feiern könnte

HQ

Metal Gear Fans freuen sich derzeit auf Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, ein Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, das Anfang nächsten Jahres Premiere haben wird. Viele hoffen jedoch auch auf eine Fortsetzung von Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, da Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots aus dem Jahr 2008 in der Sammlung fehlte.

Glücklicherweise scheint Konami seine Fans glücklich machen zu wollen, denn vorMetal Gear kurzem hat Produzent Noriaki Okamura gegenüber IGN halb bestätigt, dass eine kommende Kollektion auf dem Weg ist und dass sie den vierten Teil enthalten wird:

"Wir sind uns dieser Situation mit MGS4 definitiv bewusst. Leider können wir im Moment noch nicht zu viel sagen mit [Metal Gear Solid: Master Collection] Vol. 1 mit MGS 1-3 dot dot dot... Sie können wahrscheinlich die Punkte verbinden!

Im Moment sind wir intern immer noch besorgt darüber, was wir für die Zukunft der Serie tun sollten. Es tut uns leid, aber so richtig verraten können wir im Moment noch nicht. Aber bleiben Sie dran!"

Wie interpretieren Sie das selbst und würden Sie eine Sammlung kaufen, die Metal Gear Solid 4 enthält?