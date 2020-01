Konami bestätigt: Neue Spiele in Entwicklung

Letzte Woche haben wir ein Gerücht ausgeschnappt, laut dem sich zwei neue Silent-Hill-Horrorspiele in Entwicklung befinden. Heute bestätigte Konami zumindest, dass sie tatsächlich an "neuen Titeln" arbeiten. Die Bestätigung geht auf den aktuellen Finanzbericht der Firma zurück, in der eine leichte Gewinnminderung im Bereich der Videospiele auffällt.

Die Japaner erklären sich dieses Ergebnis mit "erhöhten Produktionskosten für neue Titel, mehr Forschungs- und Entwicklungskosten", was in ihren Augen diese Entwicklung rechtfertigt. Das Portfolio von Konami umfasst natürlich nicht nur Silent Hill, sondern beispielsweise auch das jährliche Fußballspiel Pro Evolution Soccer. Womöglich macht das Studio die neue Installation ja bereits für die kommende Konsolengeneration fit?