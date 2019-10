Konami bestätigt italienische Serie B für eFootball PES 2020

Konami kündigte diese Woche eine Vereinbarung zur Lizenzierung der Serie BKT - der zweiten, italienischen Liga, für eFootball PES 2020 an. Alle Teams der Serie BKT werden vollständig in das Spiel übertragen, mitsamt ihren Trikots und den offiziellen Emblemen und Logos. Ende Oktober soll ein Patch die Fußball-Inhalte auf PC, PS4 und Xbox One über ein Datenpaket verfügbar machen, auch die mobile Version von eFootball PES 2020 erhält diese Lizenzen. Mehr Infos zum Game erfahrt ihr in unserer Kritik.