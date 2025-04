Konami bestätigt, dass die Silent Hill f Beta, die die Runde macht, ein Betrug ist

HQ

In letzter Zeit gab es Bemühungen von Betrügern, die Spieler zu überrumpeln, indem sie sie dazu brachten, an Betas teilzunehmen, die es nicht gibt. Kürzlich ist dies bei The Witcher 4 passiert, und jetzt passiert es auch bei Silent Hill f.

Konami hat in den sozialen Medien bestätigt, dass jede Form von Beta, die die Runde macht, tatsächlich gefälscht und in keiner Weise eine offizielle Sache des Entwicklers ist. Wenn Sie es sehen, geben Sie Ihre persönlichen Daten nicht an es weiter, da es sich um einen Betrug eines Betrügers handelt.

Für diejenigen, die wissen möchten, ob eine Beta offiziell ist oder nicht, sind einige gute Regeln, die Sie befolgen sollten, darunter, offizielle Quellen auf weitere Informationen zu überprüfen, den Namen zu überprüfen und sicherzustellen, dass er korrekt ist und keine Parodie oder ein gefälschter Account ist, und auch im Hinterkopf zu behalten, um welche Art von Spiel es sich handelt. Zum Beispiel neigen Einzelspieler-Spiele wie The Witcher 4 und Silent Hill f dazu, nicht allzu oft Betas zu veranstalten, aber in jedem Fall, in dem dies der Fall ist, wird es höchstwahrscheinlich kurz vor der tatsächlichen Veröffentlichung des Spiels passieren, nicht Monate im Voraus für Silent Hill f oder Jahre früher, wenn es um The Witcher 4 geht.