Konami bestätigt das Veröffentlichungsdatum von Eden's Zero für PC und Konsolen

Der ursprünglich 2018 veröffentlichte Action-Fantasy-Manganime Eden's Zero erhält nun eine Videospiel-Adaption von Konami. Wir wussten, dass sich der Titel schon seit einiger Zeit in der Entwicklung befindet, aber uns hat das Veröffentlichungsdatum verpasst, und jetzt haben wir endlich diese Informationen.

Konami selbst hat einen Blog auf der Steam-Seite des Spiels veröffentlicht, in dem wir darüber informiert werden, dass Edens Zero sowie die PS5- und Xbox Series-Versionen am 15. Juli erscheinen werden. Darüber hinaus hat Gematsu Details zu den Standard- und Deluxe-Editionen des Spiels bekannt gegeben, wie z. B. Vorbestellerboni mit In-Game-Inhalten.

Eden's Zero wird die Geschichte des Anime um die junge Shiki Granbell, ein Waisenkind, das von Robotern auf Granbell, einem Wüstenplaneten, der einst ein Themenpark war, aufgezogen wird, in einen Action-RPG-Stil adaptieren und entkommt, um das Universum mit neuen Freunden zu erkunden.

Bist du bereit, ab Juli mit Shiki in Edens Zero in die Weltraumforschung zu starten?