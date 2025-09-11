Konami bereitet eineinhalb Stunden Suikoden auf der Tokyo Game Show vor

HQ

Nach und nach erreichen uns immer mehr Gerüchte und Bestätigungen über Ankündigungen und Unternehmen, die auf dem nächsten großen Videospiel-Event, der Tokyo Game Show, vertreten sein werden. In diesem Jahr ist die Präsenz großer Unternehmen höher als bei früheren Ausgaben, was zweifellos einige interessante Überraschungen auf der Veranstaltung verspricht. Es ist gut möglich, dass wir auch in der Lage sein werden, einige Veröffentlichungstermine in den Kalender einzutragen, und einer davon könnte der nächste Teil der Suikoden-Franchise sein.

Konami hat angekündigt, dass es am 27. September um 4:00 Uhr BST/5:00 Uhr MESZ auf der Tokyo Game Show selbst eine Suikoden-Live-Übertragung abhalten wird. Die Veranstaltung wird 90 Minuten dauern und es wurden noch keine Details über den Inhalt bekannt gegeben. Fans der renommierten JPRG-Serie wissen jedoch, dass das Veröffentlichungsdatum für den nächsten Teil der Serie, Suikoden: Star Leap, noch nicht bekannt gegeben wurde. Ein Titel, der ursprünglich nur für Android und iOS angekündigt wurde, aber jetzt auch eine Steam-Seite hat, was bedeutet, dass eine PC-Version bestätigt ist.

Wir müssen dran bleiben, um zu sehen, ob dieses Event die Veröffentlichung dieser neuen Folge enthüllt, und auch, ob es weitere Plattformen gibt, die angekündigt werden.

