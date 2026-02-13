Konami: Belmonts Fluch ist der "Beginn zahlreicher neuer Produkte in Castlevania"

Eine Zeit lang gab Konami die Welt der Videospiele im Grunde auf und ließ viele seiner größten und ikonischsten Franchises scheinbar ohne Hoffnung auf Wiederbelebung in den Schlaf sinken. Doch dann änderte sich vieles, und in den 2020ern haben wir Konami wieder im Rampenlicht gesehen, mit neuen Projekten (viele davon sind Remakes) in einigen seiner Blockbuster-Serien wie Metal Gear und Silent Hill. Aber wo ist Castlevania?

Eine Zeit lang war diese Serie nur auf neue Sammlungen mit aktualisierter Grafik aus ihrer langen und bewegten Vergangenheit beschränkt, doch bei der gestrigen State of Play-Übertragung wurden wir verwöhnt, als Castlevania: Belmont's Curse ankam, passend zum 40. Jubiläumsjahr der Serie, mit Plänen, 2026 zu starten, um ihren Metroidvania-Thron zurückzuerobern.

Konami baut nun auf dieser Ankündigung mit einer neuen Nachricht auf der Castlevania-Website auf, in der bestätigt wird, dass Belmonts Fluch nur der Anfang von Castlevanias Rückkehr zur Form ist, da wir das Spiel als "den Anfang zahlreicher neuer Produkte rund um Castlevania" betrachten können.

Uns wird nicht gesagt, was das ist, aber Konami erwähnte auch, dass 2026 "Castlevania wiederbelebt wird."

Freuen Sie sich darauf, dass Castlevania wieder ins Rampenlicht rückt?