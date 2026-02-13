Konami bekräftigt, dass es in eFootball kein "Scripting" gibt und kündigt das Master-League-Event für April an.

HQ

Kurz vor dem Nintendo Direct Partner Showcase , bei dem eFootball Kick-Off! für die Switch 2 angekündigt wurde, veröffentlichte Konami eine neue Ausgabe seiner eFootball Connect Show, speziell ein Spotlight-Interview, um den aktuellen Status des Titels basierend auf den von Spielern gestellten Fragen zu überprüfen. Das ergibt Sinn, da es sich um zwei verschiedene Spiele handelt: das Free-to-Play-Multi-Plattform-Spiel, das fast eine Milliarde Downloads hat, und die neue Edition für die Nintendo-Konsole, die im Sommer als separates Spiel erscheinen wird.

Im untenstehenden Video setzen sich General Manager Seitaro Kimura und General Producer Junichi Taya zusammen. Gemeinsam erklären sie, was kurzfristig aufgrund technischer Einschränkungen möglich ist und was nicht, klären wiederkehrende Fragen und skizzieren Arbeitsbereiche, die darauf abzielen, das Online-Erlebnis zu verbessern und Inhalten mehr Leben einzuhauchen, die Spieler verpassen oder die sie verstärkt sehen möchten – immer basierend auf Ingame-Umfragen und Telemetriedaten.

"Ist das nicht Castolo?"

Offiziell: Konami kündigt das neue Master-League-Format in eFootball und vier weiteren Schlüsselpunkten an

Wenn Sie mehr über die Master League erfahren möchten, behandelt das Video dieses Thema von Minute 11:45 bis 16:30.



Master League: Sie bestätigen, dass sie schon lange daran arbeiten, wie sie in den aktuellen eFootball passen können, und kündigen ein "Master League Event" an, statt eines Master League Modus, der die klassische Idee (Transfers, Saison, Teamwachstum) mit dem aktuellen Dream Team/Ideal Team-Kern kombiniert, mit Anspielungen auf klassische Namen (z. B. Castolo und Minanda oder Lombardis Vater), die in einem Entwicklungsscreenshot zu sehen sind). "Wir wissen, dass es viel Vorfreude gibt", sagen die Japaner, die ankündigen, dass das Master-League-Event im April stattfindet.

Multiplattform- und mobile Controller: Crossplay zwischen Konsolen und PCs existiert bereits, aber Mobile vs. Konsole ist aufgrund von Hardware und Steuerung viel komplizierter; Trotzdem kündigen sie die Kompatibilität mit mobilen Controllern an (laut Video, in einem bevorstehenden Update).

Edit-Modus: Sie erkennen an, dass es sehr gefragt ist, erklären aber, dass es aus Sicherheitsgründen (historisch gesehen Dateien/Viren) und Urheberrecht nicht in ihren Plänen steht, sowie dass sie nun Lizenzen und "Live-Updates" priorisieren.

Server und Online: Sie sagen, sie überprüfen und aktualisieren Server basierend auf Umfragen und Daten nach dem Spiel; sie erwähnen den Start eines regionalen Servers (im Video erwähnen sie Thailand) und dass sie weitere Regionen verbessern wollen.

Kontroversen und Community-Anfragen: Sie leugnen, dass es ein absichtliches "Skript" gibt, das irgendjemanden bevorzugt (sie führen einen Teil des Gefühls auf Müdigkeit/Fähigkeiten und Cursor-Korrekturen zurück); sie sammeln auch Feedback, um POTWs "besonderer" zu machen, und sprechen über die Begrenzung der Spielerplätze (aufgrund der Serverkapazität), mit dem Ziel, sie schrittweise zu erweitern.

