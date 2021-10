Konami äußert sich zur Kritik rund um Efootball 2022, verspricht Besserung

HQ

Gestern ist Konamis Free-to-Play-Fußballerlebnis Efootball 2022 veröffentlicht worden und das erweckt den Anschein, als ob sich der japanische Entwickler bereits vor dem Anpfiff ein Eigentor verpasst hätte. Das Hauptproblem scheinen die vielen technischen Mängel und Probleme zu sein, die den Titel plagen. Was sicherlich nicht dabei hilft, die Häme der Online-Welt einzudämmen, ist die Tatsache, dass der Entwickler bereits im Vorfeld kommunizierte, dass erst im November wichtige Inhalte, darunter Spielmodi sowie Gameplay-Features, nachgeliefert werden.

Insgesamt unterscheidet sich diese neue Vision also sehr von dem, was die ehemaligen PES-Spieler von dieser Serie erwarten. Wenig überraschend hagelt es dafür aus der Online-Community keinen Beifall, eher im Gegenteil: Über 10.000 Accounts haben Efootball 2022 auf den Spitzenplatz in der Steam-Hall-of-Shame gewählt. Das ist eine Liste mit von 250 ziemlich miesen PC-Games und Efootball bildet die Speerspitze.

Konami wollte den Spielern in einem Beitrag auf Twitter zusichern, dass diese Kritik nicht auf taube Ohren stößt. Sie geben zu, dass "Cutszenen, Gesichtsausdrücke, die Bewegungen der Spieler und das Ballverhalten" Probleme hervorruft, wofür sie sich entschuldigen. Das Entwicklerteam arbeite eigenen Aussagen zufolge daran, die Situation mit "kontinuierlichen Updates" stetig zu verbessern. Noch im Oktober sollen erste Anpassungen vorgenommen werden (bevor dann im November versprochene Inhalte nachgereicht werden).

Unser Tester David Caballero von Gamereactor Spanien hat seinen Test abgebrochen, deshalb werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Kritik veröffentlichen. Im Redaktionsgespräch machte er deutlich, dass der Vorschau-Build, den er vor ein paar Wochen anzocken konnte, deutlich runder lief und fortgeschrittener war, als es bei der aktuellen Version der Fall ist.