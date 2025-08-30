Komponist John Williams: "Ich mochte Filmmusik nie besonders"

HQ

John Williams ist einer jener Komponisten, die sich als Synonym für Filmmusik fühlen. Star Wars, Indiana Jones, Der weiße Hai, Jurassic Park, der ursprüngliche Superman und viele mehr wurden alle von Williams zum Leben erweckt, aber es stellt sich heraus, dass er nicht der größte Fan von Filmmusik ist.

"Ich mochte Filmmusik nie besonders", sagte er kürzlich in einem Interview mit dem Guardian. "Filmmusik, so gut sie auch sein kann - und das ist sie normalerweise nicht, abgesehen von vielleicht einem achtminütigen Abschnitt hier und da... Ich glaube einfach, dass die Musik nicht da ist. Das, was wir für diese kostbare großartige Filmmusik halten, ist... Wir erinnern uns auf eine Art und Weise nostalgisch daran. Allein die Vorstellung, dass Filmmusik im Konzertsaal den gleichen Platz hat wie die beste Musik im Kanon, halte ich für ein Irrtum."

Trotz seiner abwertenden Kommentare gegenüber Filmmusik können wir uns nicht vorstellen, dass Williams irgendeine Art von ernsthafter Verachtung für das Genre hegt, da er seit Jahrzehnten mit Filmmusik arbeitet. Und wenn man die Oscar-Nominierungen bedenkt, die er im Laufe seiner langen Karriere erhalten hat, wäre es schwer zu behaupten, dass er sich nicht die Mühe gemacht hat, seine Kompositionen so konzertsaalwürdig zu machen, wie es Filmmusik sein kann.