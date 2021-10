Komplette Kingdom-Hearts-Saga wird zum 20. Geburtstag auf die Nintendo Switch gestreamt

HQ

Dass Sora dem Actionspiel Super Smash Bros. Ultimate in 13 Tagen als DLC-Kämpfer beitritt, sollte nur der Anfang einer Nachrichtenlawine sein, die Fans auf den 20. Geburtstag der Kingdom-Hearts-Reihe im kommenden Jahr aufmerksam machen soll. Spieler mit ausreichender Internetverbindung werden zu einem noch unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft in der Lage sein, die komplette Kingdom-Hearts-Erfahrung auf der Nintendo Switch zu erleben, bestätigte Square Enix heute Nachmittag.

Die drei Spiele Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix (enthält KH1 Final Mix, Re:Chain of Memories, 358/2 Days, KH2 Final Mix, Birth by Sleep Final Mix und Re:Coded), Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue (darin stecken Dream Drop Distance HD, 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage- und X Back Cover) und Kingdom Hearts III (Hauptspiel inklusive dem Add-On ReMind) sollen einzeln und als Gesamtausgabe mit dem Titel „Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud" als Streaming-Applikation auf dem Hybriden verfügbar werden.

Auf diese Weise werden die meisten Spiele der Saga verfügbar, sodass man der Geschichte theoretisch folgen können sollte. Falls ihr von den vielen Titeln verwirrt seid - was wir gut verstehen würden -, dann schaut euch am besten diesen Artikel an. Darin erklärt unser Autor Ricardo, in welcher Reihenfolge ihr die Spiele spielen solltet und was ihr getrost überspringen könnt.

Square Enix hat aber noch einige weitere Überraschungen für die Fans von Kingdom Hearts geplant. Zum einen gibt es ein Update für das Handyspiel Kingdom Hearts Union X [Cross], die nun wohl auch offline Filme aus der Reihe abspielen kann. Zudem soll Ende des Jahres das letzte Kapitel von Kingdom Hearts: Dark Road veröffentlicht werden, das uns einen Einblick in die Jugend des Bösewichts Xehanort erlaubt. Neues Merchandise und einen speziellen Livestream anlässlich des runden Geburtstags soll es ebenfalls irgendwann geben, aber wie bei all den anderen Themen sind die genauen Details noch nicht bekannt.

HQ

Quelle: Square Enix.