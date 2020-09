Komplett umgebauter Xbox Store jetzt auch auf Xbox One

Bis zur Veröffentlichung der Xbox Series vergehen noch anderthalb Monate, doch Microsoft ist mit ihren Vorbereitungen bereits in vollem Gange. Nutzer dürfen sich unter anderem auf einen brandneuen Xbox Store freuen, den Mitglieder des Insider-Programms (Beta-Tester) bereits seit fast zwei Monaten ausprobieren können. Dieser Bereich der Konsole wurde umfassend aktualisiert und ähnelt nun im Wesentlichen der Anwendung, die wir ab dem 10. November auf der Xbox Series S oder und der Xbox Series X sehen werden.

Wir haben das Update bereits überprüft und begrüßen den Umbau. Durch die zusätzlichen Sortieroptionen und das aufgeräumte Interface gelangen wir schneller zu unseren Suchergebnissen. Auffällig ist die viele Werbung für den Xbox Game Pass, dem zentralen Verkaufsargument der Xbox-Hardware. Außerdem ist es einfacher, Spiele zu finden, die derzeit zum Verkauf stehen. Ein paar clevere Tools für fixe Eltern gibt es ebenfalls:

Übrigens soll es auf den beiden Xbox-Series-Konsolen in Zukunft möglich sein, Spielen zu installieren, die man gar nicht gekauft hat. Die Anwendungen lassen sich ohne entsprechende Kaufberechtigung (oder Spiele-Disc) natürlich nicht starten, doch falls euer nächstes Spiel mal wieder etwas länger bei der Post liegt, könnt ihr das Game bereits vorladen und aktualisieren lassen, ehe die Disc im Briefkasten liegt.

Momentan ist das alles noch nicht so richtig sicher, doch Lords of Gaming hat die Funktion bemerkt und für uns dokumentiert. In der neuesten Version der Xbox-App für Android-Geräte (die noch in der Beta steckt) lässt sich das Feature wohl ausprobieren. Microsoft hat diese Funktion wie gesagt noch nicht offiziell bestätigt, doch das dürfte wohl nur noch eine Frage der Zeit sein.