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Die Wahllokale sind im Vereinigten Königreich geschlossen, und zum Zeitpunkt des Schreibens zählen die verschiedenen Bezirksräte ihre Ergebnisse zusammen, um zu bestimmen, welche Partei die jeweiligen Gebiete gewonnen hat und welche lokalen Politiker ein Gebiet als Stadträte vertreten werden. Nach Jahren unbefriedigender Aufsicht durch die Labour- und Conservative-Parteien scheint dieses Jahr das erste seit langem zu sein, in dem eine rivalisierende Partei gewinnt, denn bisher zeigen die Ergebnisse, dass Labour und Conservative in enormem Tempo Ratsmitglieder verlieren, während die Partei, die diese leeren Sitze zu sichern scheint, tatsächlich Reform ist.

Die umstrittene Partei scheint der große Gewinner dieser Kommunalwahlen zu sein, wobei die aktuellen Informationen von BBC News besagen, dass Reform bisher (und die meisten Daten sind noch nicht eingereicht) zwei Räte gewonnen und 386 Ratsmitglieder in ihre Reihen aufgenommen hat, was bei beiden Punkten gegenüber null bei früheren Wahlen entspricht.

Zur Orientierung: Labour hat acht Gemeinderäte verloren und ist nun auf nur noch zehn insgesamt zurückgegangen, mit weiteren Verlusten von 258 Ratsmitgliedern, insgesamt 253, während die Konservativen einen Gemeinderat auf insgesamt sechs reduziert und 159 Ratsmitglieder auf insgesamt 252 verloren haben.

Die anderen Gewinner scheinen die Liberaldemokraten und die Grünen Partei zu sein, die jeweils 32 bzw. 27 Ratsmitglieder zu ihren Zahlen hinzugefügt haben, was zwar eine Verbesserung darstellt, aber immer noch weit hinter dem jüngsten Erfolg von Reform zurückliegt.

Nur die Zeit wird zeigen, was die vollständigen Ergebnisse bringen werden.