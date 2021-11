Kommt Uncharted: Legacy of Thieves Collection möglicherweise ohne Mehrspielerkomponente aus?

HQ

Wir haben noch keinen festen Veröffentlichungstermin für Uncharted: Legacy of Thieves Collection erhalten, wissen aber bereits, dass die Sammlung nächstes Jahr auf PC und Playstation 5 erscheinen wird. Obwohl sich Leute vermutlich am meisten auf die Einzelspielerabenteuer von Nathan Drake freuen, gibt es wahrscheinlich auch ein paar Nutzer, die zumindest gerne die Chance hätten, in den Mehrspielermodus von Uncharted 4: A Thief's End eintauchen oder zurückkehren zu können.

Die Altersfreigabe der Organisation ESRB legt aber zumindest nahe, dass es keine Online-Funktionen geben wird. Ungewöhnlich wäre das nicht, denn Uncharted: The Nathan Drake Collection kam zur Veröffentlichung im Jahr 2015 ebenfalls ohne Mehrspielerinhalte aus. Offiziell hat sich Sony dazu bislang nicht geäußert, deshalb bringt uns das Rätselraten auch nicht weiter. Es besteht theoretisch ohnehin die Möglichkeit, dass entsprechende Features später via Update nachgereicht werden.

Quelle: VGC