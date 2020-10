Kommentierte Krankenhaus-Demo sorgt für Halloween-Spuk in Little Nightmares 2

You're watching Werben

Pünktlich zur Halloween-Saison erschrecken uns Tarsier Studios und Bandai Namco mit gruseligem Gameplay von Little Nightmares 2. Wir haben kürzlich ein neues Level spielen können und unsere Demo-Eindrücke für euch im oberen Video festgehalten. Am Ende der Meldung präsentieren die Entwicklerstudios einen neuen Trailer, der uns noch einmal an die Veröffentlichung des Spiels im kommenden Jahr erinnert und die Vorbestelleranreize in den Fokus rückt.

Little Nightmares 2 ist die Fortsetzung von Tarsiers Puzzle-Plattformer aus dem Jahr 2017. Dieser Teil der Serie folgt Mono, einem Jungen, der in einer ebenso mysteriösen Welt gefangen ist. Mit Hilfe von Six, dem Mädchen im gelben Regenmantel aus dem ersten Teil, muss er einige schreckliche Herausforderungen bestehen und vor etlichen Gefahren fliehen. Das Game erscheint am 11. Februar für PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One und es soll etwas später auch auf PS5, sowie Xbox Series verfügbar werden. Etwaige Next-Gen-Updates sind innerhalb einer Konsolenfamilie kostenlos.