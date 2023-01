Kommentar: Arcade-Rennen müssen sich anpassen... oder sterben

HQ

Ich liebe Rennspiele, das habe ich schon immer. Aber für mich ist klar, dass sich in den letzten Jahren etwas verändert hat. Arcade-Rennen als Subgenre sind weiter ins Stocken geraten, während Simulationsrennen sich hervorgetan haben. Dies zeigt sich sogar in der Expansion und dem Wachstum des Sim-Racing-Peripheriesektors und der Wettbewerbsseite, da die Leute herausfinden, dass der Motorsport der einzige Sportbereich ist, der genau als Videospiel dargestellt werden kann. Sicher, die FIFA verkauft jedes Jahr eine Bootsladung von Exemplaren, aber noch nie hat eines dieser Spiele Sie wirklich in die Lage eines Elite-Profisportlers versetzt, wie es die F1- und WRC-Serie kann. Das Renngenre steht über dem Rest, wenn es um Immersion geht, und deshalb liebe ich es so sehr.

Aber bevor ich fortfahre, lassen Sie uns die Sache klarstellen. Es gibt ein gewisses Maß an Crossover in dem, worüber ich hier spreche, da nicht alles schwarz und weiß ist, aber das allgemeine Thema ist, dass Serien wie Need for Speed, Grid und Burnout, echte Arcade-Rennfahrer mit schwebender Automechanik und unnatürlichen Geschwindigkeitsempfindungen, an einem ernsthaften Scheideweg stehen. Diese Spiele zeichnen sich nicht in dem einen Bereich aus, in dem das Renngenre über allem anderen im Sportspielbereich stehen kann: Immersion, und ich glaube fest daran, dass der schwankende Erfolg jeder Serie eine Alarmglocke läutet, die einfach sagt "sich anpassen oder sterben".

Der Grund, warum ich das erwähne, liegt an zwei Dingen; EA hat Ende letzten Jahres eine Reihe von Renn-Franchises gestrichen und dann Need for Speed Unbound gestartet. Apropos ersteres, ich bin damit einverstanden, dass Project Cars geschnitten wird, aber Dirt? Wirklich...? Sicher, Dirt 5 war kein großartiger Look und das liegt an seinem mehr Arcade-Fokus, wenn Sie mich fragen, aber da EA und Codemasters jetzt die WRC-Lizenz von KT Racing übernehmen, ist die Zeit für ein Wiederaufleben von Dirt gekommen, eines, das das Rallye-Franchise wieder an die Spitze bringen wird, wie es einst in den Tagen von Dirt Rally 2.0 war.

Aber nein, Dirt ist tot und Need for Speed lebt. Ich weiß es zu schätzen, dass EA und Criterion immer noch versuchen, diese Serie zu ihrem früheren Glanz zurückzubringen, aber das Problem ist, dass Need for Speed nie wieder an der Spitze stehen wird, besonders wenn es weiterhin so existiert. Warum sollte jemand, der sich für Rennspiele interessiert, einen Titel suchen, der kein genaues Rennspiel und keine genauen Rennmechaniken bietet, und deshalb verblüfft es mich, dass diese Art von Spielen weiterhin ausgeliefert werden.

Die Videospiele von heute sind deutlich beeindruckender als die von gestern, also warum weigert sich das Arcade-Renn-Subgenre, die immensen Daten- und Informationsmengen zu nutzen, die es Entwicklern ermöglichen könnten, genaue Rennsensationen zu erzeugen? Nehmen wir zum Beispiel Forza Horizon. Dies ist eine Serie, die objektiv ein Arcade-Racer ist, aber sie hat ein Fahrgefühl, das so stark an den Spieler angepasst werden kann, dass es sich echt anfühlt, wenn man hinter dem Lenkrad sitzt. Und das gilt auch für die Sim-Racer der Formel 1 und sogar der WRC-Spiele (obwohl diese ihre eigenen Dämonen haben). Der Punkt ist, Forza Horizon hat seinen Namen seit dem Debüt der Serie vor einem Jahrzehnt direkt auf die Stirn der Arcade-Rennszene geritzt und sich seitdem weiter verbessert und verbessert, bis sie heute ist - der unbestrittene König des Subgenres. Need for Speed hingegen stockt immer noch und kommt nicht in den zweiten Gang, da weiterhin versucht wird, Spieler mit dem gleichen Gameplay-Stil anzulocken, der einige Jahre vor Forza Horizon überhaupt an den Start ging, seinen Charme zu verlieren begann.

Jetzt gibt es immer noch einen Platz für Arcade-Rennen, versteht mich nicht falsch. Kart-Rennfahrer sind immer noch liebenswert und machen Spaß, und Serien wie Asphalt zeichnen sich dank der eingeschränkteren Hardware und Steuerungsmethoden weiterhin auf mobilen Geräten aus. Aber auf Konsolen und PCs der aktuellen Generation, Geräten mit genügend Hardware und Potenzial, um genaue Simulationen zu liefern, sollte es üblich sein, hinter dem Steuer eines Autos zu sitzen, das Gewicht des Fahrzeugs, das Drehmoment im Motor, den Grip der Reifen und das Fehlen davon zu spüren, wenn man in eine Kurve fährt, die zu viel Geschwindigkeit trägt. Ehrlich gesagt habe ich diese Rennspiele satt, bei denen der beste Weg zu gewinnen darin besteht, einfach sein Auto in das Geländer zu schlagen, das die Streckengrenzen definiert, mit dem Fuß fest auf das Pedal gedrückt um den Rand der Strecke zu schleifen, um die notwendige Geschwindigkeit und den Schwung aufrechtzuerhalten, um das Rennen zu gewinnen.

Der Rennsport ist brillant wegen seiner Feinheiten, der Ideallinien, der Bremszeiten, der Fähigkeit, schnell zu schalten, und so weiter. Stellen Sie sich vor, Sie würden die FIFA hochfahren und der beste Weg zum Sieg wäre, einfach jeden Gegner zu überfahren, der auf dem Weg zum Tor vor Ihnen steht, weil es keine Strafen gibt. So fühlt sich Arcade-Rennen heutzutage an. Es muss sich also anpassen... oder sterben. Ich sage nicht, dass jedes Rennspiel eine hart simulierte Erfahrung wie Gran Turismo sein muss, aber können wir bitte diese alten Rennsysteme hinter uns lassen und uns stattdessen auf etwas Ähnliches wie Forza Horizon stützen? Denn im Moment fällt es mir schwer, ein neues Need for Speed oder Grid usw. zu betrachten, ohne bereits sofort ein überwältigendes Gefühl von Vorurteilen und Angst zu verspüren, dass es zum Scheitern verurteilt ist.