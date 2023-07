Kommender Film Strays bekommt ein von Streets of Rage inspiriertes Browsergame

Es kommt immer häufiger vor, dass kommende Filme auch nach dämlichen Browsergames suchen. In der Vergangenheit haben wir dies bei Cocaine Bear und dann bei Fast X gesehen, und jetzt wird das kommende Strays genauso behandelt.

Das Spiel, das einfach als Strays of Rage bekannt ist, ist eine Version von Streets of Rage und zeigt, wie die Spieler Reggie, den Hund, führen, während er seinen ehemaligen Besitzer Doug jagt, während er über Hindernisse springt und sich Futter schnappt, um am Leben zu bleiben. Hinzu kommt, dass Reggie Sachen buckeln, Pilze essen kann, um doppelt zu springen, den Postboten und auch Doug beißen kann, wenn du es schaffst, ihn zu fangen.

Es ist nicht das einfachste Spiel, aber wenn Sie Ihre Fähigkeiten testen und versuchen möchten, eine Mega-Bestleistung zu erzielen, können Sie den Titel hier in Ihrem Browser spielen.

Wann Strays in die Kinos kommt, startet der Film am 18. August 2023.