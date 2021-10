Kommenden Mittwoch ist eine State of Play mit PS4- und PS5-Spielen angesetzt

HQ

Kommende Woche findet eine Präsentation von PS4- und PS5-Spielen statt. Sony plant am Mittwochabend (dem 27. Oktober) um 23:00 Uhr deutscher Zeit einen Livestream mit Informationen zu Titeln, die wir in den nächsten Wochen und Monaten auf den Konsolen des Herstellers spielen werden. Etwa 20 Minuten soll das Programm dauern, das "neue Einblicke in bereits angekündigte Spiele sowie einige Enthüllungen unserer Partner" enthält. PSVR-Spiele werden diesmal nicht explizit ausgeklammert, deshalb könnten wir vielleicht ein paar VR-Themen sehen.

Quelle: Sony.