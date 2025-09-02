Komm in Weihnachtsstimmung mit einem AT-AT Walker aus Lego-Lebkuchen

HQ

Ja, die Feiertage sind noch eine ganze Weile entfernt, und viele von uns genießen immer noch das letzte Hurra des Sommers, bevor sie in Gruselstimmung kommen und sich dann einem festlicheren, weihnachtlicheren Thema zuwenden. Aber Lego wartet nicht lange, und das Steinbauunternehmen hat jetzt ein neues Set vorgestellt, das perfekt für jeden Chrimbo-Konstrukteur geeignet ist.

Der ikonische AT-AT Walker von Star Wars wird neu aufgelegt, aber in einem besonderen und einzigartigen Format, das die graue Panzerung gegen Lebkuchen eintauscht. Dieses Set verwandelt das berühmte Fahrzeug in ein wunderschönes Lebkuchenmodell, das mit Zuckerstangenkanonen, Zuckerguss an den Füßen, dekorativen Schleifen, Lichterketten und sogar Gummitropfen-Akzenten ausgestattet ist.

Der Haken an der Sache ist, dass das Set immer noch sehr aus Lego besteht, daher würden wir dringend empfehlen, dieses Modell zu essen, auch wenn der begleitende Lebkuchen Darth Vader - ausgestattet mit einer Zuckerstange anstelle eines Lichtschwerts - sehr appetitlich aussieht...

Wann das Set auf den Markt kommen wird, ist für den 1. Oktober geplant und kostet 54,99 £/59,99 €, wobei das Set insgesamt 697 Teile umfasst.

