Die neuesten Nachrichten über Grönland . Oberst Susan Meyers ist von ihrem Posten auf der Pituffik Space Base in Grönland entlassen worden, nachdem sie eine interne E-Mail verschickt hatte, in der sich die Einheit von JD Vances jüngster Kritik an Dänemarks Rolle in Grönland zu distanzieren schien.

Die Space Force begründete dies mit einem Vertrauensverlust in ihre Führung und betonte die Bedeutung unparteiischen Verhaltens. Ihre Botschaft, die kurz nach Vances Besuch verschickt wurde, zielte darauf ab, das alliierte Personal aus Dänemark und Grönland zu beruhigen und wich von den offiziellen Erklärungen ab.

Angesichts der Tatsache, dass die strategischen Interessen in Grönland unter der Regierung von Präsident Trump wachsen, unterstreicht der Vorfall die erhöhte Sensibilität innerhalb der Militärdiplomatie. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Entlassung auf die Beziehungen der USA zu ihren Verbündeten in der Arktis auswirken wird.