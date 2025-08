Komiker Matt Rife kauft echtes The Conjuring- und Annabelle-Haus

HQ

Es wurde enthüllt, dass der Komiker Matt Rife das historische Bauernhaus in Rhode Island, USA, gekauft und in Besitz genommen hat, das als dasAnnabelle The Conjuring echte Haus gilt.

Das Haus, das als beliebtes Ziel für paranormale Fans bekannt ist, wurde von Rife gekauft, wobei der Kauf die echte Annabelle-Puppe beinhaltete, alles mit dem Ziel, das touristische Angebot zu erweitern, indem das Haus für Übernachtungen zur Verfügung gestellt und sogar mehr Museumstouren angeboten werden.

Im Gespräch über den Kauf auf Instagram erklärt Rife: "Ich habe offiziell das Haus und das Occult Museum von Ed und Lorraine Warren gekauft, einschließlich der Tatsache, dass ich für mindestens die nächsten 5 Jahre der gesetzliche Vormund der gesamten Spuksammlung einschließlich THE ANNABELLE DOLL bin, mit meinem guten Freund @eltoncastee!!

"Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich besessen bin vom Paranormalen und von allem, was heimgesucht wird. Du weißt vielleicht auch, dass die Conjuring-Filme meine Lieblingsgruselfilme aller Zeiten sind. Daher fühle ich mich unglaublich geehrt, eines der prominentesten Objekte in der Geschichte des Paranormalen übernommen zu haben.

"Ed und Lorain Warren haben wohl Dämonologie und Paranormales in den Mainstream gebracht und sind das Herzstück einiger der berühmtesten Spukgeschichten aller Zeiten, The Conjuring House, Amityville Horror und...

"Wir planen, das Haus für Übernachtungen und Museumstouren zu öffnen, damit Sie selbst die ganze Spukgeschichte rund um diesen erstaunlichen Ort erleben und lernen können."

In anderen The Conjuring Neuigkeiten präsentierte Warner Bros. kürzlich einen weiteren Trailer für das letzte Kapitel der Horrorserie, dessen Premiere für September geplant ist.

