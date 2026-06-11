Komiker Dejontay Wings geht nach der Festnahme viral

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Der amerikanische Komiker Dejontay Wings steht im Rampenlicht, nachdem sein Polizeifoto online viral ging, nachdem er wegen des Verdachts auf Einbruch in seinen ehemaligen Arbeitsplatz festgenommen wurde.

Laut örtlicher Polizei soll Wings in Take 5 Oil Change eingebrochen sein, wo er zuvor gearbeitet hatte, und 200 Dollar aus einem Safe gestohlen haben. Der Verdächtige wurde dann festgenommen, nachdem er auf Überwachungskameras gesehen und vom Manager des Unternehmens anhand des markanten Gangs von Wings identifiziert wurde.

Wings soll sich durch verschiedene humorvolle Clips eine große Fangemeinde auf Instagram und TikTok aufgebaut haben, sieht sich nun jedoch wegen Einbruchs und Vandalismus Anklagen gegenüber. Es wird erwartet, dass der Fall vor Gericht entschieden wird, könnte aber letztlich zu seinen Gunsten auswirken, gerade weil sein Foto von der Polizeistation so weit verbreitet wurde.