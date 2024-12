Kombiniere den Fabrikbau mit einer gemütlichen Lebenssimulation in Little Rocket Lab

HQ

In der heutigen Welt wird in unseren Spielen die gemütliche Atmosphäre immer beliebter. Little Rocket Lab versucht, diese gemütliche Atmosphäre auf ein Fabrikbauspiel anzuwenden, in dem du versuchst, Gadgets und Spielereien zu bauen und deine Technik zu optimieren, um dein Heimatdorf ein wenig moderner zu machen.

Ähnlich wie in Stardew Valley hast du Charaktere, mit denen du im Dorf interagieren kannst, sowie viele Möglichkeiten, deine Fabrik im Laufe der Zeit zu verbessern. Du schlüpfst in die Rolle der aufstrebenden Ingenieurin Morgan, die am Rande ihrer Heimatstadt ein Raketenschiff bauen will.

Jeder Bereich deiner ruhigen Stadt bietet seine eigenen Hürden, die es zu überwinden gilt, aber mit der Hilfe von ein paar Freunden und deiner eigenen technischen Zauberei wirst du in der Lage sein, alles zu lösen, wenn Little Rocket Lab im Jahr 2025 für PC, Switch und Game Pass erscheint.