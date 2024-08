Kombiniere deine Liebe zu eSports und Batman mit der G2 Esports x Batman Kollektion

HQ

G2 Esports hat gerade seine Zusammenarbeit mit Batman zum 85-jährigen Jubiläum des Superhelden bekannt gegeben. Wir haben viele Feierlichkeiten für einen der besten Helden von DC erlebt, und jetzt könnt ihr eure Liebe zum Gaming mit eurer Wertschätzung für Batman verbinden.

Die meisten Kleidungsstücke der Kollektion folgen schlichten schwarzen Designs mit dem G2-Logo neben dem Fledermaus-Symbol. Es gibt ein T-Shirt, einen dicken Pullover, einen Hoodie und einen Mantel, die ihr alle auf den Bildern unten sehen könnt.

Du kannst diese Items ab dem 2. September im G2 Esports Shop abholen. Wenn ihr am 31. August an den Summer Finals der League of Legends EMEA Championship (LEC) teilnehmt, könnt ihr euch dort ein Item holen.

Werbung: