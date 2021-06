Komani wirbt Spieler für mysteriöses Mörderspiel Crimesight

Gestern hat Konami ein neues Mehrspielerspiel namens Crimesight vorgestellt, das die aktuellen Trends rund um Werwolf und Among Us bedient. In diesem Titel arbeiten Spieler gemeinsam daran, einen Mord aufzuklären, doch unter ihnen verbirgt sich ein Verräter, der die Wahrheit zu verschleiern versucht. Beide Seiten müssen unterschiedliche Ziele abschließen, ehe sie das Spiel für sich entscheiden können. Momentan ist noch nicht viel mehr zum Spiel bekannt, einen offiziellen Starttermin kennen wir beispielsweise noch nicht.

Die Entwickler suchen allerdings bereits nach Freiwilligen, die an einer geschlossenen Beta teilnehmen wollen. Leider wird die Teilnahme auf Twitter verlost, was nie ein gutes Zeichen ist. Wer den Social-Media-Spaß mitmacht, hat aber vielleicht Glück und erhält einen Download-Code für die PC-Version.

Quelle: Konami.