Kolumbiens Petro warnt, er werde "wieder zu den Waffen greifen", falls Trump angreift.

Die Spannungen zwischen Washington und Bogotá eskalierten stark, nachdem der kolumbianische Präsident Gustavo Petro angekündigt hatte, er werde "wieder zu den Waffen greifen", falls die Vereinigten Staaten eine militärische Intervention starten, ähnlich wie ihre jüngste Operation in Venezuela.

Präsident Donald Trump beschuldigte Kolumbien an Bord von Air Force One, "von einem kranken Mann" geführt zu werden, der in die Kokainproduktion verwickelt sei, und sagte, eine US-Militäroperation "klinge für mich gut." Die Äußerungen markierten eine dramatische Wendung in den Beziehungen zu einem Land, das seit langem einer der engsten Partner Washingtons im Kampf gegen den Drogenhandel ist.

Petro, ein ehemaliger M-19-Guerillero, der später Verfassungsreformer und Präsident wurde, wies die Anschuldigungen als Verleumdung zurück. "Ich bin nicht illegitim und kein Narco", schrieb er auf X und warnte, dass jeder Angriff oder Versuch, den gewählten Führer Kolumbiens festzunehmen, massiven Widerstand auslösen würde. "Für die Heimat werde ich wieder zu den Waffen greifen", sagte er.

Während Kolumbien weiterhin der größte Kokainproduzent der Welt ist, wird der Handel von illegalen bewaffneten Gruppen und nicht vom Staat kontrolliert. Politische Führungspersönlichkeiten aus dem gesamten ideologischen Spektrum Kolumbiens haben Trumps Drohungen verurteilt, während die Regierung Petros Sicherheit verstärkte.