Kolumbien zieht sich im Streit mit Ecuador von vollen 100%-Zöllen zurück

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Gustavo Petro hat seine Pläne zur Einführung von 100%igen Zöllen auf Importe aus Ecuador rückgängig gemacht und tritt damit von einer starken Eskalation des anhaltenden Handelsstreits zwischen den beiden Nachbarn zurück.

Stattdessen sagte Petro, Kolumbien werde gezielte Subventionen und was er als "intelligente" Zölle bezeichnete einführen und gleichzeitig sicherstellen, dass lebenswichtige Güter weiterhin ohne hohe Zölle ins Land gelangen können.

Die Entscheidung markiert eine Abkehr gegenüber der Ankündigung des kolumbianischen Handelsministeriums in der vergangenen Woche, das vorgeschlagen hatte, Ecuadors Maßnahme zur Erhöhung der Zölle auf kolumbianische Waren auf 100 % anzugleichen.

Der Streit wurde durch Spannungen um Grenzsicherheit und Drogenhandel angetrieben, wobei Ecuador Kolumbien vorwirft, nicht ausreichend Maßnahmen ergriffen zu haben – Behauptungen, die Bogotá zurückgewiesen hat.

Petro signalisierte außerdem, dass Kolumbien die heimische Produktion durch Subventionen unterstützen und die von Ecuadors Zöllen betroffenen Exporte auf andere Märkte, darunter Venezuela, umleiten werde.