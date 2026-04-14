Kolumbien wird Dutzende von "Kokain-Nilpferden", die mit Pablo Escobar in Verbindung stehen, einschläfern, um die Bevölkerung zu kontrollieren

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Kolumbien wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 ein neues Programm starten, um seine schnell wachsende invasive Nilpferdpopulation zu kontrollieren, einschließlich der Euthanasie von etwa 80 Tieren, wie am Montag von Umweltministerin Irene Vélez bekannt gegeben wurde.

Das Land beherbergt heute schätzungsweise 200 Nilpferde in der Magdalena-Flussregion, Nachkommen von Tieren, die in den 1980er Jahren illegal vom Drogenhändler Pablo Escobar importiert wurden. Ohne Eingreifen warnen die Behörden, dass die Population bis 2035 auf bis zu 1.000 steigen könnte, was einheimische Ökosysteme wie Flussschildkröten und Manatis bedrohen könnte.

Beamte sagten, der Plan vereine Euthanasie, Umsiedlung und Eindämmungsmaßnahmen, mit bisher begrenzter internationaler Unterstützung für die Überführung von Tieren in Schutzgebiete oder Zoos im Ausland. Mit mehreren Ländern wurden Gespräche geführt, aber keine Vereinbarungen wurden abgeschlossen.

Die Regierung argumentiert, dass Bevölkerungskontrolle notwendig ist, um die Biodiversität zu schützen und Umweltschäden zu verringern, einschließlich Wasserverschmutzung im Zusammenhang mit der wachsenden Herde.

Das Thema ist zu einer der ungewöhnlichsten Naturschutz-Herausforderungen der Welt geworden, die in Escobars Vermächtnis und Kolumbiens Kampf um die Verwaltung einer inzwischen etablierten Wildpopulation nicht-einheimischer Nilpferde verwurzelt ist.