Kolumbien schlägt gegen Trumps Zölle zurück

HQ

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro gibt nicht nach, nachdem Donald Trump als Vergeltung für eine Pattsituation bei den Abschiebungen Zölle in Höhe von 50 Prozent auf kolumbianische Importe erhoben hat. Nur wenige Stunden nach Trumps Ankündigung schlug Petro mit seinen eigenen Gegenzöllen zurück und versprach, dem Druck der USA zu widerstehen. In einem Social-Media-Post sagte Petro, er lasse sich von Trumps Blockade nicht einschüchtern und verglich die US-Führung sogar mit "Sklavenhaltern", die die Kolumbianer als "minderwertige Rasse" betrachteten. Der angespannte Austausch rührt daher, dass Petro sich weigerte, Abschiebeflüge aus den USA zu akzeptieren, bis geeignete Protokolle festgelegt seien, was Trump dazu veranlasste, ihn zu beschuldigen, die Sicherheit der USA zu gefährden. Petro reagierte, indem er sein Präsidentenflugzeug anbot, um die Abgeschobenen in Würde zurückzubringen. Während einige Lateinamerikaner Petros Trotz bejubeln, stellen andere die möglichen Folgen dieses eskalierenden Konflikts in Frage.

Was denken Sie über die Situation?

Shutterstock

Werbung: