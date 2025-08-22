Kolumbien: Mindestens 18 Tote und Dutzende Verletzte bei Angriffen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Kolumbien . Das Land wurde von zwei tödlichen Anschlägen erschüttert, die mehrere Opfer forderten und die schlimmsten Sicherheitsunruhen des Landes seit Jahren verschärften. Mindestens 18 Menschen wurden bei zwei verschiedenen Angriffen getötet und Dutzende verletzt.

In Cali riss eine Autobombe durch eine belebte Straße in der Nähe einer militärischen Luftfahrtschule, tötete Zivilisten und verletzte viele weitere. Stunden zuvor war ein Polizeihubschrauber durch einen Drohnenangriff in einer ländlichen Gegend außerhalb von Medellín zum Absturz gebracht worden, wobei alle Beamten an Bord ums Leben kamen.

Die Behörden beschuldigen rivalisierende Dissidentenfraktionen der ehemaligen Farc-Guerillabewegung, wobei die Beamten eine harte Reaktion versprachen, als in Cali das Kriegsrecht verhängt und neue Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet wurden. Die Eskalation weckt neue Besorgnis im Vorfeld der Wahlen im nächsten Jahr.