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Ein von Lockheed Martin gebautes Hercules C-130 Militärtransportflugzeug stürzte am Montag in Puerto Leguizamo nahe der Grenze zu Peru ab, wobei 66 Menschen ums Leben kamen und vier weiterhin vermisst werden. Das Flugzeug beförderte laut Hugo Alejandro Lopez, dem Leiter der kolumbianischen Streitkräfte, 128 Personen, darunter 115 Soldaten, 11 Luftwaffenstabsbeamte und zwei nationale Polizeibeamte.

Der Absturz ereignete sich während des Starts, wobei das Flugzeug Berichten zufolge nahe dem Ende der Startbahn aufprallte und dabei einen Baum streifte. Das Flugzeug fing Feuer, und an Bord detonierten Sprengsätze an Bord. Die Bewohner des abgelegenen Gebiets waren die Ersten, die Überlebende retteten, indem sie Verwundete auf Motorrädern transportierten, bevor militärische Hilfe die schwierige Absturzstelle erreichen konnte. Siebenundfünfzig Überlebende wurden ins Krankenhaus eingeliefert, davon 30 in nicht ernstem Zustand.

Kolumbianisches Militärflugzeugabsturz // Shutterstock

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro kritisierte bürokratische Verzögerungen bei der Modernisierung des Militärs und warnte, dass weitere Verschiebungen Leben gefährden. Lockheed Martin bestätigte, dass es bei den Ermittlungen mitwirkt.

Hercules C-130-Flugzeuge, erstmals in den 1950er Jahren gestartet, werden von Kolumbien häufig für Truppentransporte eingesetzt, inmitten des jahrzehntelangen inneren Konflikts des Landes, der über 450.000 Menschenleben gefordert hat. Das abgestürzte Flugzeug entspricht der Leitwerksnummer eines der drei kürzlich aus den Vereinigten Staaten übergebenen C-130.

Dies folgt auf einen ähnlichen Vorfall im Februar, als eine bolivianische C-130 in El Alto abstürzte, wobei mehr als 20 Menschen ums Leben kamen und Dutzende verletzt wurden.