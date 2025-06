Kolumbianischer Präsidentschaftskandidat während Wahlkampfveranstaltung in den Kopf geschossen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Kolumbien . Der kolumbianische Senator Miguel Uribe, eine prominente konservative Stimme und potenzieller Präsidentschaftskandidat, wurde am Samstag während einer Wahlkampfveranstaltung in Bogotá erschossen, wie sowohl die Regierung als auch seine Partei bestätigten.

Miguels Frau postete auf X: "Ich bin Maria Claudia Tarazona, Miguels Frau. Miguel kämpft derzeit um sein Leben. Bitten wir Gott, die Hände der Ärzte zu führen, die ihn behandeln. Ich bitte alle, sich uns in einer Gebetskette für Miguels Leben anzuschließen. Ich setze mein Vertrauen in Gott."

Die Behörden verhafteten einen Verdächtigen kurz nach dem Angriff, der sich am Samstag in einem belebten Park im Stadtteil Fontibon in der Hauptstadt ereignete. Uribe befindet sich weiterhin in kritischem Zustand im Krankenhaus, während die Ermittler daran arbeiten, herauszufinden, wer den Angriff angeordnet haben könnte.