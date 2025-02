Kolumbianischer Präsident Gustavo Petro fordert Rücktritt vom Kabinett

HQ

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat sein Kabinett in den letzten Stunden umgekrempelt, als er in einem Beitrag auf X den Rücktritt seiner Kabinettsmitglieder forderte, nachdem er eine fünfstündige Fernsehkritik an ihrer Leistung geübt und sie für Verzögerungen bei wichtigen Projekten und mangelnde Fortschritte bei der Agenda seiner Regierung verantwortlich gemacht hatte.

Jüngsten Berichten zufolge sind bereits mehrere Minister zurückgetreten, darunter Arbeitsministerin Gloria Ramirez, die die Notwendigkeit von Klarheit in der Politik betonte, und Umweltministerin Susana Muhamad, die sich gegen die Ernennung eines umstrittenen neuen Beamten aussprach. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Umstrukturierung auf Petros Regierung auswirken wird.