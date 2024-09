Kolossale Flops von Videospiel-Filmen

HQ

BORDERLANDS

115 Millionen Dollar /31 Millionen DollarWir wissen bereits, dass Eli Roth/Liongates aufwendige Spielfilmadaption des äußerst beliebten Looter-Shooters von Gearbox einer der größten Filmflops der letzten Jahre ist. Die Produktionsfirma gab erstaunliche 115 Millionen Dollar für die Fertigstellung des Films und weitere 35 Millionen Dollar für Marketing aus, und darin sind anscheinend weder die Nachdrehs noch die Vergütung für den Zweitbesetzungsregisseur Tim Miller (Deadpool) enthalten, was vernünftigerweise bedeuten sollte, dass Lionsgate noch mehr für diesen Film ausgegeben hat, der bisher bei 31 Millionen Dollar stehen geblieben ist. Ein hysterischer Flop, einfach gesagt.

TEKKEN

Produktionsbudget: 30 Millionen Dollar / Kinokasse: 1,6 Millionen Dollar

Einen lustigen, farbenfrohen, knallharten und erfolgreichen Spielfilm zu drehen, der auf der langjährigen Fehde des Mishima-Clans basiert, sollte nicht allzu schwierig sein. Eine Gruppe ikonischer Charaktere kämpft sich auf einer Turnierleiter nach oben, um schließlich die Chance zu erhalten, den Champion Heihachi herauszufordern. Ich stelle mir eine moderne und ultra-cleane Bloodsport vor, nicht mehr und nicht weniger. Das ist jedoch nicht ganz das, was sich der Produzent unter anderem hinter Broken Arrow und Marked for Death vorgestellt hatte und stattdessen ein armes Autorenteam dazu zwang, sich eine Menge eigenen Unsinns einfallen zu lassen. Miese Schauspielerei und sinnlos erfundene, verworrene Mythologie machten das Ganze zu einem Chaos von lausiger Qualität, und die Filmfirma verlor dadurch mehrere Millionen Dollar.

FAR CRY

Produktionsbudget: 30 Millionen Dollar / Einspielergebnis: 743.634 Dollar

Es gibt nur wenige Regisseure, die es dem westdeutschen Ultra-Schrägkopf Uwe Boll auch nur mit purer, geballter Schlechtigkeit aufnehmen können. Der alte Mann hat mehr Mist produziert als ein normaler alter Anus und sein vielleicht schlechtestes Werk ist Far Cry, das lose auf Cryteks genredefinierendem, superstylischem Debüttitel gleichen Namens basiert. Far Cry kostete 30 Millionen US-Dollar in der Produktion und rund 10 Millionen US-Dollar in der Vermarktung. Am Ende machte sie etwa 2 % ihres Gesamtbudgets aus.

ALLEIN IM DUNKELN

Produktionsbudget: 20 Millionen Dollar / Einspielergebnis: 12,7 Millionen Dollar

Ein weiterer mieser Mistfilm des alten Wolfes Uwe ist Alone in the Dark, basierend auf Infogrames altem Horrorklassiker, und obwohl er in den Kinos nicht so schlecht lief wie Far Cry, ist er immer noch einer der echten Stinker des Balls. Alone in the Dark kostete etwas mehr als 20 Millionen US-Dollar und spielte rund 12 Millionen US-Dollar ein, was ihn zu einem Monsterflop machte. Wenn man bedenkt, dass ein Film, der beispielsweise 20 Millionen Dollar kostet, für die Filmfirma selbst etwa 40 Millionen Dollar einspielen muss, um die Gewinnschwelle zu erreichen (Kinos nehmen etwa 50% der Ticketeinnahmen), ist es besonders erstaunlich, dass Uwe nach all diesen Rekordfiaskos nach Alone in the Dark und Far Cry noch viele, viele Jahre weiter Filme machen durfte.

BLOODRAYNE

Produktionsbudget: 25 Millionen Dollar / Kinokasse: 3,7 Millionen Dollar

Majescos geliebter Action-Sequel wurde 2005 von Uwe Boll verfilmt, der nicht nur das Publikum mit lausiger Regie, lausigem Schauspiel, miesen Effekten und mieser Kameraarbeit/Schnitt verdammt langweilte, sondern sich auch als einer der größten Flops aller Zeiten in der Filmgeschichte etablierte. Herr Boll gab 25 Millionen Dollar für die Produktion aus, während der Film im Kino nur 3,5 Millionen Dollar einspielte.