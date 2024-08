Kollektive Psychose - oder geht es nur mir so?

HQ

Warum liebten alle Game of Thrones ?

Ich habe wiederholt die aufwendige TV-Serienadaption der umfangreichen Fantasy-Bücher von George R.R. Martin von HBO kritisiert. Ich weiß, Sie merken, dass ich bei diesem Thema schon ein bisschen nörgelhaft rüberkomme, aber es ist nicht zu ändern.

Denn nichts in der Popkultur scheint mir mehr wie eine große, weitreichende Psychose zu sein, als als die halbe Welt gleichzeitig (und sklavisch) Game of Thrones folgte (und liebte). Denn für mich fühlte es sich nie nach mehr als einer verdammten Kleinigkeit an, die schon nach der unplugged ersten Staffel in den REA-Mülleimer hätte verbannt werden sollen.

Game of Thrones als Ganzes fühlt sich eher wie der alte Channel 5-Tanz Glamour an, mit Kettenhemd. Langweilige Schauspieler standen in gebräunten Lederwesten in hellbraunen Räumen und sprachen mit sich selbst in einer Mythologie, deren bizarre Vielfalt an Charakteren die Show sowohl am "roten Faden" als auch uninteressant machte. Trotzdem war es in der vierten Staffel die mit Abstand größte TV-Show der Welt. 100% unverständlich.

Starfield war und ist ein Misserfolg?

Sicher, sicher, sicher... Es gibt ein Argument dafür, dass Starfield nie ein Spiel für mich hätte sein können, wenn man bedenkt, wie wenig Spaß ich an Skyrim hatte, aber in diesem Fall ging es mehr um den High-Fantasy-Aspekt und den langsamen Aufbau, der nicht wirklich ansprechend war. Abgesehen davon war der drachengetränkte Topseller von Bethesda natürlich ein gutes Spiel.

Etwas, das ich einfach nicht verstehe, wie man das über Starfield sagen kann. Denn dort sind Todd & Co. ehrlich gesagt so kläglich daran gescheitert, ein unterhaltsames Action-Rollenspiel zu bauen, dass es fast inakzeptabel ist. Die Idee war natürlich dieses schwer fassbare, weite, weite, geheimnisvolle Gefühl des ewigen Raumes mit Planeten in Hülle und Fülle, Leben, Bewegung, Entdeckung, Nerven und Aufregung.

Was haben wir bekommen? Ein grafisch antiker Menü-Simulator mit nutzloser Atmosphäre und null Sinn für Entdeckungen. Es wurde auch mit vielen spielzerstörenden Fehlern und einem geringen Grad an Optimierung gegenüber der Hardware geliefert, für die es exklusiv entwickelt wurde. 100% unverständlich.

Niemand hätte The Last of Us: Part II hassen sollen?

Brunnen... Joel wurde nur 40 Minuten nach Beginn des mit Spannung erwarteten Spiels von Naughty Dog' getötet, das wir natürlich alle als massiven, massiven Anti-Höhepunkt sahen. Ein erheblicher Teil von mir hasst Naughty Dog dafür, dass sie einen meiner absoluten Lieblingscharaktere getötet haben.

Ein anderer Teil von mir versteht natürlich, was sie sagen wollten und wie es eines der denkwürdigsten Actionspiele aller Zeiten charakterisiert hat. Es ist mir geradezu unangenehm, wie viele Leute Part II nicht gespielt zu haben scheinen, es aber trotzdem dafür verurteilen, dass es einen Charakter im Spiel gibt, der lesbisch und einer trans ist. Im Grunde war das etwas, worüber ich während meiner 20 Stunden mit Ellie nicht einmal nachgedacht habe.

Stattdessen wurde ich von meinen eigenen Gefühlen und meinem Wunsch nach Rache verzehrt. Sehr, sehr wenige Spiele haben bei mir solche Emotionen geweckt. Und tun es immer noch. Dass der Hass gegen Naughty Dog und ihre fantastischen Fortsetzungen so weit verbreitet wurde und ist, wie er ist, finde ich bizarr.

Es sollte eine allgemeine Anerkennung dafür geben, dass Naughty Dog es gewagt haben, uns als Spieler zu beleidigen, zu schockieren und Wut, Irritation und Enttäuschung hervorzurufen - um hier einen ebenso vernünftigen Punkt durchzusetzen, wie sie es beim Thema "Liebe" im Vorgänger getan haben. 100% unverständlich.

The Batman oberflächlich, leer und langweilig war?

Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass Matt Reeves' The Batman kaum ein Film ist. Es ist eine Serie von wunderschönen, hinreißend üppigen, bewegenden Bildern, zusammengestellt von einem Greig Fraser (der auch Dune and Dune: Part II sowie Rogue One gefilmt hat), die regelmäßig verzaubern, aber ein Film? Zweifelhaft.

Reeves steckt hier in seiner eigenen Falle, wo die Oberfläche immer Vorrang vor der Substanz hat und das Gefühl von unzusammenhängenden Szenen, die in erster Linie darauf ausgelegt sind, "visuell beeindruckend" und nicht dramaturgisch effektiv zu sein, konstant ist, wenn ich The Batman sehe. Es sagt mir nichts. Es sagt so gut wie nichts über die Figuren darin aus und fühlt sich für mich so leer, hoffnungslos zusammenhanglos und oberflächlich an, dass es sich fast bizarr anfühlt, eine Hommage nach der anderen zu lesen. 100% unverständlich.

Star Wars: Outlaws fühlt sich wie ein Witz an?

Ich habe jetzt erst etwa drei Stunden eines umfangreichen Open-World-Abenteuers gespielt, was mein Urteil - und das Fazit, das ich gleich ziehen werde - etwas unfair macht. Natürlich hätte es noch mindestens zehn Stunden gedauert, bis ich im Grunde entweder Buh oder Baa sagen kann, aber ich werde es trotzdem tun - denn Outlaws fühlt sich in vielerlei Hinsicht wie ein Versager an, meinerseits.

Zunächst einmal habe ich mich in meinen ersten Stunden zu etwa 0% echt, erfolgreich, kugelsicher Star Wars gefühlt. Abgesehen von ein paar Charakternamen erinnert es mich kaum an Star Wars, was dadurch zementiert wird, dass die Dialoge stilistisch schlecht sind und der Open-World-Teil begrenzt und damit nicht wirklich 'Open World' ist. Ich denke bisher, dass die Stealth-Teile durchweg wertlos sind und dass die Grafik alt aussieht. Das fühlt sich für mich wie eine der größten Enttäuschungen des Jahres an und ich kann einfach nicht verstehen, wie es schon so gemocht werden kann, wie es scheint. Absolut, 100% unverständlich.

Liege ich weit daneben? Hast du irgendwelche Beispiele dafür, was sich in der Welt der Popkultur wie eine kollektive Psychose anfühlt? Lassen Sie es uns unten in den Kommentaren wissen.