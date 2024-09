Kollege wirft Jason Momoa schlechtes Verhalten während der Minecraft-Dreharbeiten vor

HQ

Die Premiere von A Minecraft Movie rückt immer näher und kommt am 4. April nächsten Jahres in die Kinos. Jason Momoa spielt einen der Hauptdarsteller, Garrett "The Garbage Man" Garrison, und zusammen mit Sebastian Hansen, Emma Myers und Danielle Brooks treffen sie in der Minecraft-Welt auf den Baumeister Steve, gespielt von Jack Black.

Rachell Marie Hofstetter, besser bekannt als YouTuberin/Streamerin Valkyrae, hat einen kleinen Cameo-Auftritt im Film und behauptet, dass Momoa sich schlecht benommen und die Filmcrew angeschrien hat. Das verriet sie in einem JasonTheWeen Live-YouTube-Video, als sie nach "ihrer schlimmsten Promi-Erfahrung" gefragt wurde.

Minecraft-Film, ich habe einen Cameo-Auftritt. Ich würde sagen, Jason Momoa. Ich habe nur gesehen, wie er einige der Crew misshandelt hat, und es war ziemlich enttäuschend. Es war nach einer sehr intensiven und emotionalen Szene und vielleicht war er noch in der Rolle, ich weiß es nicht. Ich war nur überrascht, wie er einige der Crew behandelte.

Er war einfach nur sauer auf sie, dass sie etwas nicht richtig gemacht haben, als sie den Schuss vorbereitet haben und so. Er war einfach nur wütend, wirklich wütend und schrie. Ich dachte mir, das ist kein gutes Arbeitsumfeld, ich wäre nicht glücklich, unter diesen Bedingungen zu arbeiten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gerüchte durchgesickert sind, dass Momoa zu einer schlechten Atmosphäre beiträgt. Während der Dreharbeiten zu Aquaman and The Lost Kingdom war er angeblich betrunken und schrie ständig Amber Heard an, Johnny Depps Ex, die er gefeuert haben wollte.

Also, noch mehr schlechte Nachrichten für den Minecraft-Film. Der letzte Trailer hat uns nicht gerade besonders aufgeregt gemacht, den Film zu sehen, und es wäre nützlich gewesen, eine bessere Werbung als diesen zu haben. Möchten Sie den Film trotzdem sehen?