Kollaboration zwischen Lies of P und Wo Long: Fallen Dynasty angekündigt

Publisher Neowiz und Entwickler Round 8 Studio haben angekündigt, dass ihr kommendes Spiel Lies of P eine Zusammenarbeit mit Wo Long: Fallen Dynasty von Team Ninja haben wird.

Leider wurde uns nicht gesagt, was das bedeutet, und wir müssen bis September warten, um weitere Informationen zu erhalten. Lies of P erscheint am 19. September für PC (Steam und Microsoft Store), PlayStation und Xbox. Eine Demo ist jetzt draußen, wenn Sie es ausprobieren möchten - etwas Lies of P: Eine wunderbare Puppe, die sich von ihren Fäden befreien muss, um zu glänzen" target="_blank">wir denken, Sie sollten es tun.