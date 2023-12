Kojima zeigt bahnbrechende Grafiken bei der Enthüllung von OD

Kojima Productions bestätigte im Grunde nur die Gerüchte über die Existenz des Horrorspiels, als Hideo Kojima eine winzige Rolle beim letztjährigen Xbox & Bethesda Showcase spielte, so dass es so aussah, als würden wir es für eine Weile nicht zu sehen bekommen. Nun, es hat eine Weile gedauert, aber nicht so lange wie befürchtet.

Viele dachten, Kojima-san besuchte gestern Abend die The Game Awards, um mehr von Death Stranding 2 zu zeigen, aber er war tatsächlich da, um uns den ersten Trailer für das Spiel zu geben, das jetzt OD heißt. Es scheint kein Gameplay zu enthalten, da der Trailer stattdessen die unglaubliche Grafik zeigt, die diese talentierten Entwickler mit der Unreal Engine 5 und ihrer MetaHuman-Technologie erstellen können, indem sie eine ultrarealistische Version von Sophia Lillis, Hunter Schafer und Udo Kier haben. Seine Zusammenarbeit mit berühmten Persönlichkeiten aus der Film- und Fernsehbranche hört hier nicht auf. Jordan Peele gesellte sich zu ihm auf die Bühne, um zu bestätigen, dass sie gemeinsam an dem Spiel arbeiten.

Wir wissen immer noch nicht genau, was OD ist oder wann es starten wird, also müssen wir einfach abwarten.