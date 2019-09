Kojima versteht Death Stranding wohl selbst noch nicht so genau...

Death Stranding ist so rätselhaft und geheimnisvoll interessant, dass es immer mehr Leute gibt, die sich über das Fehlen konkreter Informationen zum Spiel ärgern. Obwohl der verantwortliche Entwickler Hideo Kojima bereits mehrmals versucht hat, sein Konzept zu erklären, scheint er davon mittlerweile selbst ein wenig verwirrt worden zu sein. In einem Interview mit der Financial Times erklärte Kojima, dass er sein eigenes Spiel nicht wirklich versteht:

"Death Stranding... auch jetzt verstehe ich das Spiel nicht. Seine Weltanschauung, Gameplay, all das ist neu. Meine Mission ist es, ein Genre zu schaffen, das derzeit nicht existiert und das alle überrascht. Es gibt dabei natürlich ein Risiko..."

Die direkte Übersetzung ist sicherlich etwas überspitzt, wir nehmen das jedenfalls als lustigen Kommentar hin und dachten, euch damit ebenfalls ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern zu können. Es gibt außerdem bereits gemischte Meinungen darüber, ob Death Stranding rein mechanisch wirklich etwas Neues erschafft oder nicht. Wir haben uns damit abgefunden und gehen davon aus, es erst im November zum Release herauszufinden.

Übrigens hat sich Kojima am Wochenende mit einem weiteren, prominenten Gesicht in seinem Studio getroffen. Schauspieler Keanu Reeves, aktuell eines der Aushängeschilder von Cyberpunk 2077, hat den japanischen Entwickler besucht und ein paar Fotos geschossen. Sonst wurde keine Details einer möglichen Zusammenarbeit geteilt, aber Kojimas Drang zu Hollywood-Sternchen könnte womöglich einen weiteren Gastauftritt hervorbringen. Vielleicht haben sie sich ja auch einfach nur über Death Stranding unterhalten, da scheinen schließlich noch einige Fragen offen zu sein...