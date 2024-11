Kojima Productions übernimmt Death Stranding, da es über 19 Millionen Spieler erreicht

HQ

Heute früh gab Hideo Kojima die gute Nachricht bekannt, dass Death Stranding Director's Cut endlich für Xbox veröffentlicht wurde, ein Zeichen dafür, dass der ursprüngliche Titel eine fünfjährige Exklusivitätsfrist hatte.

Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums hatte Hideo Kojima auch weitere Neuigkeiten über seinen geliebten Titel zu verkünden, darunter die Enthüllung (via Denfaminco Gamer), dass das Spiel inzwischen über 19 Millionen Spieler erreicht hat. Ein beeindruckendes Ergebnis, das zeigt, was für ein Gigant die Serie geworden ist, obwohl es nicht mit verkauften Exemplaren verwechselt werden sollte, da es unter anderem mit PC Game Pass, PS Plus enthalten und kostenlos auf der Epic Games Store erhältlich war.

Gleichzeitig wird nun (via Automaton) berichtet, dass Kojima Productions die Rechte an der Death Stranding -Serie übernehmen wird, die bisher Sony als Publisher hatte. Wir gehen davon aus, dass dies irgendwann nach der Veröffentlichung von Death Stranding 2: On the Beach geschehen wird, aber es wurden keine weiteren Details zu diesem Thema veröffentlicht.

Wir können also davon ausgehen, dass die Zukunft dieser Spielserie multiformatig sein wird - obwohl wir nicht wissen, wie lange die Exklusivität auf Death Stranding 2: On the Beach halten wird.