Kojima Productions schließt sich mit Shimizu Seizaburo Shoten für das Sake-Sortiment zusammen

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum von Kojima Productions enthüllte der berühmte japanische Entwickler unter der Leitung von Hideo Kojima eine neue Zusammenarbeit und Partnerschaft mit dem Sake-Hersteller Shimizu Seizaburo Shoten.

Im Rahmen der Zusammenarbeit haben sich die beiden für eine Sake-Linie zusammengetan, die auf der Flaggschiff-Kollektion Shimizu Seizaburo Shoten Zaku basiert. So wie es aussieht, wurden zwei Optionen enthüllt, die beide unter den Namensvetter Zaku Ludens fallen.

Die erste Option ist als Zaku Ludens Junmai Ginjo bekannt und in der Beschreibung wird erklärt, dass sie "ein frisches Aroma aufweist, das an grüne Äpfel erinnert, und eine knackige Säure". Sie wird aus Reis und Reis-Koji hergestellt, hat einen Alkoholgehalt von 15 %, wird in 750-ml-Flaschen geliefert, die mit einem Kojima Productions '-Logo graviert sind, wobei die Ise-Katagami-Technik aus der Muromachi-Zeit verwendet wird. Und jede Flasche kostet 4.400 Yen.

Die zweite Option ist als Zaku Ludens Hideo Kojima Signature Junmai Daiginjo bekannt und wird als "sorgfältig hergestellt nur aus nur in der Präfektur Mie angebautem Yamada Nishiki-Reis, der auf 35 % poliert wurde" beschrieben. In dem Moment, in dem du einen Geschmack spürst, der einzigartig ist und einen angenehmen Nachgeschmack hinterlässt." Die Flasche verfügt über ein Kunstwerk, das in Zusammenarbeit mit dem Art Director von Kojima Productions' Yoji Shinkawa entworfen wurde und ein von Sumi-Tinte inspiriertes Design hat, sie hat auch ein Volumen von 750 ml, wird aus Reis und Reis-Koji hergestellt, hat einen Alkoholgehalt von 15 %, Und ein Preisschild, das mit 22.000 Yen viel höher ist.

Man kann jede Flasche ab heute kaufen.

