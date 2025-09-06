Kojima Productions hat für die Tokyo Game Show etwas auf Lager

HQ

Es sind nur noch weniger als drei Wochen bis zur Tokyo Game Show, auf der wie üblich zwischen dem 25. und 28. September jede Menge Spiele präsentiert werden. Die meisten großen Publisher und unzählige Entwickler haben ihre Teilnahme bestätigt, und jetzt scheint ein relativ neuer Riese anzudeuten, dass er etwas in Arbeit hat.

Hideo Kojima selbst hat die folgende Nachricht auf Bluesky gepostet, ohne jeglichen Kontext. Es kann vernünftigerweise wenig anderes bedeuten, als dass Kojima Productions bis zu einem gewissen Grad dabei sein wird, aber wir wissen nicht, was sie zeigen werden. Es könnte sein, dass Death Stranding auf weiteren Plattformen veröffentlicht wird (Switch 2 und Xbox sind offensichtliche Kandidaten), aber wir drücken die Daumen, dass wir endlich das kommende Horrorspiel OD zu sehen bekommen, das in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios entwickelt wird.

Natürlich kann es auch etwas ganz anderes sein. Was denkst du und was hoffst du, dass wir zu sehen bekommen werden?