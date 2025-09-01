Kojima Productions feiert 10-jähriges Jubiläum mit der Jubiläumsveranstaltung "Beyond the Strand"

HQ

Es ist kaum zu glauben, aber seit der Gründung von Kojima Productions sind bereits zehn Jahre vergangen. Natürlich planen der exzentrische Schöpfer und sein Team, am 23. September groß zu feiern – nur zwei Tage bevor die Tokyo Game Show ihre Pforten öffnet. In den Roppongi Hills findet eine exklusive Veranstaltung statt, bei der die Tickets in Kürze in den öffentlichen Verkauf gehen werden.

Das Studio verspricht Gastauftritte und exklusive Einblicke in zukünftige Projekte. Auch wenn Sie nicht persönlich teilnehmen können, gibt es die Möglichkeit, digital per Livestream teilzunehmen. Seit der hochkarätigen Trennung von Konami und der Partnerschaft mit Sony hat sich Kojima Productions als eines der renommiertesten Entwicklungshäuser in der Spielewelt etabliert.

Kojima selbst hat kürzlich offen über das Altern und die Krankheit gesprochen. Nach seinem 60. Geburtstag offenbarte er schwerwiegende gesundheitliche Probleme, die ihn dazu zwangen, über seine verbleibende Zeit nachzudenken. Er verriet sogar, dass er ein Zeugnis von Spielkonzepten hinterlassen hat, die er verwenden kann, wenn ihm etwas zustoßen sollte.

Die Veranstaltung mit dem passenden Titel "Beyond the Strand" feiert nicht nur ein Jahrzehnt kreativer Unabhängigkeit, sondern wirft auch einen Blick in die Zukunft. Von OD bis Physint und darüber hinaus gibt es viel, worauf man sich freuen kann.