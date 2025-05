Kojima Productions: "Der Unterschied zwischen PS4 und PS5 ist nicht so groß"

HQ

Es scheint sehr wahrscheinlich, dass wir die Hälfte dieser Konsolengeneration hinter uns haben und laut den Dokumenten, die während der Activision Blizzard-Verhandlungen von Microsoft durchgesickert sind, enthüllt wurde, dass sie mit der Veröffentlichung neuer Hardware im Jahr 2028 rechnen.

Dennoch argumentieren viele, dass diese Generation von Playstation 5 und Xbox Series X noch nicht einmal begonnen hat, da mehrere große Spiele noch für Playstation 4 und Xbox One entwickelt werden. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass der Leistungsunterschied in dieser Generation nicht so groß war?

Zumindest scheint das die Meinung von Akio Sakamoto, dem Chief Technical Officer von Kojima Productions, zu dieser Angelegenheit zu sein. In einem Interview in der neuesten Ausgabe des Edge Magazins (via GamesRadar) erklärt er, dass es keinen großen Unterschied zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 gibt:

"Die offensichtlichste Verbesserung aus technologischer Sicht ist die Verkürzung der Ladezeiten, aber um ehrlich zu sein, ist der Unterschied zwischen den beiden Hardware-Systemen nicht so groß. Es ist eher so, dass es auf der PS5 effizientere Wege gibt, um ähnliche Ziele zu erreichen."

Ob wir jemals den gleichen großen Sprung erleben werden wie beim Wechsel von Super Nintendo zu PlayStation oder von PlayStation zu Dreamcast, ist höchst ungewiss. Sarah Bond, die Top-Managerin von Xbox, behauptete letztes Jahr, dass sie "den größten technischen Sprung liefern werden, den Sie je in einer Hardware-Generation gesehen haben", aber jetzt ist es an der Zeit, Ihren Worten Taten folgen zu lassen - denn Spitzenleistung gibt es nie kostenlos.

Was halten Sie von Akio Sakamotos Meinungen?