Kojima: "Ohne Super Mario wäre ich wahrscheinlich nicht in dieser Branche gewesen."

Wenn es um japanische Spieleentwickler geht, gibt es wahrscheinlich niemanden, nicht einmal Shigeru Miyamoto, der genauso bekannt ist wie Hideo Kojima – dessen Spielestudio sogar seinen Namen trägt (Kojima Productions). Aber Miyamoto war Kojima dennoch unglaublich wichtig, und ohne ihn ist es keineswegs sicher, dass wir jemals Spiele wie Metal Gear oder Death Stranding hätten genießen können.

In einem Interview mit Japanese Wired (über GamesRadar) sagt er, dass es Super Mario Bros war, das ihn dazu brachte, eine Karriere als Spieleentwickler zu wählen.

"[Ich] habe es ein Jahr lang gespielt. Ich war Student. Ich habe die Schule geschwänzt, um zu Hause zu spielen. Ohne Super Mario wäre ich wahrscheinlich nicht in dieser Branche gewesen. Ja. Ich kann es jetzt aber nicht wirklich spielen. Es ist ein seitlich scrollendes Actionspiel. Mario geht einfach von links nach rechts. Im Grunde einfach nur springen.

Es fühlte sich an, als wärst du auf einem Abenteuer. Als ich das sah, obwohl es Pixelart ohne Geschichte war, hatte ich das Gefühl, dass dieses Medium eines Tages Filme übertreffen würde. Diese Überzeugung hat mich in die Spielebranche geführt."

Hier in der Redaktion sind wir definitiv der Meinung – im Gegensatz zu Kojima – dass Marios erstes Abenteuer auch nach all den Jahren noch Bestand hat. Diese Anekdote ist jedoch nur eine von vielen, die zeigen, wie unglaublich wichtig Super Mario Bros tatsächlich war und ist.