Kojima erklärt Gameplay-Mechaniken und Entwicklungs-Zeitstrahl für Death Stranding

Hideo Kojima arbeitet derzeit an einem Actionspiel namens Death Stranding, über das wir im Grunde nur sehr wenig wissen. Der Japaner will von nun an jedoch mit offenen Karten spielen und hat uns deshalb einige Hinweise zu seinem mysteriösen Produkt verraten. Auf Twitter spricht Kojima zum Beispiel darüber, wie die Entwicklung 2016 startete und was für ein Gameplay Fans erwarten dürfen (dazu kommen wir aber erst im späteren Teil dieser Meldung).

In einem ersten Beitrag datiert er das grundlegende Konzept des Spiels auf Januar 2016. Das Studio Kojima Productions habe aber bereits Mitte Dezember 2015 damit begonnen, Personal aufzustocken. Im Januar befasste sich das Team mit der Suche nach der richtigen Engine, doch erst im Herbst einigten sich die Japaner auf die Decima-Engine (die von Guerrilla Games entwickelt wurde).

Als Kojima Norman Reedus im Februar 2016 in Los Angeles traf, fiel dem Schauspieler die Rolle von Protagonist Sam zu. Bis zum März geschahen Ganzkörper-Scans und Bewegungsaufnahmen, um auf der San Diego Comic Con einen ersten Trailer präsentieren zu können. Im Mai desselben Jahres sei das Studio in ein neues Büro umgezogen. Im Juni 2016 präsentierte Kojima Mads Mikkelsen über Skype einen Pitch und bat den Dänen darum, in seinem Spiel mitzuwirken. Im August waren Scans und Motion-Capture-Aufnahmen für Mikkelsen im Kasten, Guillermo del Toro wurde wenige Wochen später in Kanada digitalisiert.

Death Stranding ist kein Stealth-Spiel

Im neuesten Trailer zu Death Stranding sehen wir, wie Protagonist Sam Porter an sogenannten "BTs" (auch Beached Things genannt) vorbeischleicht. Vielen Fans fielen die Parallelen zur Metal-Gear-Serie auf, weshalb schnell der Vergleich mit einem Stealth-Spiel gezogen wurde. Doch das sei in den Augen von Kojima nicht richtig. Der Entwickler klärte auf Twitter, dass es sich um ein klassisches Actionspiel handle, das er weiterhin kryptisch als "Strandspiel" bezeichnet - vielleicht schafft er ja wirklich ein neues Sub-Genre.

"Death Stranding ist kein Stealth-Spiel. Es ist ein brandneues Actionspiel mit dem Konzept der Verbindung. Ich nenne es Social Strand System oder einfach Strand Game."

Alle Orte in Death Stranding können vom Spieler besucht werden

Death Stranding bietet uns eine Reihe mysteriöser, rätselhafter und verwirrender Konzepte, doch es gibt auch immer wieder Ausschnitte von Kletterpassagen und ungewöhnlichen Transportwegen. Während uns viele Spiele in einer aufregenden Welt unsichtbare Grenzen vorsetzen, sill in Death Stranding offenbar nicht der Fall sein. Wer einen Ort sieht, kann sich laut Koima auch dorthin bewegen.

"Im neuen Death-Stranding-Trailer gibt es eine Szene, in der Sam das Seil aufbaut. Der Schneeberg [im Hintergrund ist echt], der Weg dahin vorhanden und man kann tatsächlich diesen Berg hinaufklettern."

Es scheint, dass Kojima einen großen Fokus auf die Erschaffung der Welt gelegt hat. Die Frage ist dann aber natürlich noch, ob es auch einen Grund gibt, sie zu erkunden. Seid ihr jetzt schlauer, was ihr vom Spiel erwarten könnt? Wir passen...

Quelle: Twitter.