Koji Igarashi kündigt Retro-Plattformer Bloodstained: Curse of the Moon 2 an

Der Castlevania-Urvater Koji Igarashi war einer der Gäste der gestrigen New-Game+-Expo, denn der Japaner hatte einen neuen Titel im Gepäck. Bloodstained: Curse of the Moon 2 entsteht zwar nicht direkt bei ihm, dafür bei seinen Kollegen von Inti Creates, die ebenfalls viel Erfahrung in diesem Genre mitbringen. Erwartet Kämpfe gegen Dämonen und Kreaturen der Unterwelt in zweidimensionalen Szenarien.

Neben Zangetsus Schwertkunst haben wir drei neue Spielfiguren in Aktion gesehen. Streng genommen ist einer von ihnen ein alter Bekannter, denn Dominique der Zauberer half Myriam in Bloodstained: Ritual of the Night aus. Außerdem werden wir von Robert, einem Experten für schwere Schusswaffen, und einem gepanzerten Roboter namens Hachi begleitet.

Der erste Trailer hat eine Vielzahl gigantischer Monster enthüllt, die wie Zwischen- und Endbosse aussehen und komplexere 2D-Level aufzeigen. Bloodstained: Curse of the Moon 2 ist auf dem Weg zu Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PC (Steam), leider aber noch ohne Datum. Im Video heißt es jedoch, dass wir nicht mehr allzu lange darauf warten werden müssen.

Das erste Curse of the Moon war übrigens ein Finanzierungsziel von Bloodstained: Ritual of the Night, das separat veröffentlicht wurde und viele Fans fand. Die visuelle Identität ist in diesem Video jedenfalls vom ersten Moment an zu sehen, findet ihr nicht auch?